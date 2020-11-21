Son dakika haber... Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika

Son dakika haber... Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

21.11.2020 22:38

Son dakika haberler... Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu. Yeşiltaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde balık tutmaya giden 4 arkadaştan Hakkı Aslan (9) ve İbrahim Gülmez (11), bölgeden geçen sulama kanalının üzerinde balık tuttukları esnada dengelerini kaybederek suya düştü. İki çocuk ise suya düşen Aslan ve Gülmez'in yakınlarına olayı haber verdi. Mahallelilerin yardımıyla 2 kilometre aşağıda Aslan, baygın şekilde sudan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerince götürüldüğü Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde hayatı kaybetti. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Dalgıçları ise Gülmez bulmak için kanalda arama çalışması yaptı Arama çalışamsına jandarma ekipleri de katıldı. İtfaiye ekipleri Gülmez'i suya düştüğü yerden 3-4 kilometre aşağıda Hisar Kale Mahallesi yakınlarında hareketsiz halde sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde Gülmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cenazeleri Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haber... Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber... Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber... Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber... Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

Malatya, Darende, Balık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika


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