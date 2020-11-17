Son dakika haber... Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

İlçeye bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki arazide otlayan at, yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Sahibinin atı kanaldan çıkarma girişimi sonuçsuz kalınca durum, itfaiyeye bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, atı kanaldan çıkarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, atı halatla bağlayıp, kepçeyle çıkardı. Kurtarılan at, sahibine teslim edildi.

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