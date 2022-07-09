Son dakika haber: Sulama kanalına düşen motosiklet sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Sulama kanalına düşen motosiklet sürücü hayatını kaybetti

09.07.2022 01:55
Son dakika haber: Sulama kanalına düşen motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde direksiyon hakimyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düştüğü sulama kanalında hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde direksiyon hakimyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düştüğü sulama kanalında hayatını kaybetti.

Olay, Çardak Mahalle yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çardak Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hakan Özdemir (32) yönetimindeki 54 AGR 722 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkartılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hakan Özdemir, Jandarma, Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sulama kanalına düşen motosiklet sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sulama kanalına düşen motosiklet sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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