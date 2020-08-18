Son dakika haber... Şule Çet cinayetini aydınlatan bilirkişi: Duygu Delen olayında otopsi raporu açıklanmalı - Son Dakika

ANKARA'da,üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili raporu hazırlayarak, dava dosyasının seyrini değiştiren Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz, erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in (17) 'şüpheli' ölümüyle ilgili olarak, "Otopsi raporunun bir an önce kamuoyu ile paylaşılıp, uzmanlar tarafından değerlendirilerek, kafa karışıklıklarının giderilmesi gerekir" dedi.

Bir soruşturma dosyası için Kütahya'ya gelen Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz, Gaziantep'te erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili görüntü ve ifadelerin ortada olduğunu, otopsi raporunun da bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Otopsi bulgularının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Tokgöz, şöyle konuştu: