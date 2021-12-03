Son dakika haber: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede görev yapan 78 mahalle muhtarı ile toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla istişarede bulunan Yüksel, 2021 yılında merkez ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları muhtarlarla paylaştı.

Yüksel, toplantının ikinci bölümünde ise 2022 yılı içinde mahalle bazında yapılacak yatırım ve hizmetler ile Süleymanpaşa genelinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Mahalle muhtarlarının talep ve beklentilerini ilgili müdürlüklere not ettiren Yüksel, taleplerin en kısa sürede karşılanabilmesi için planlamaların yapıldığını kaydetti.