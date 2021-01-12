Son dakika haber | Sultanahmet ve Suruç'u kana bulayan terörist yakalandı
12.01.2021 14:22
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: "2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü mensubu Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL, Şanlıurfa İl...
İçişleri Bakanlığı: "2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü mensubu Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı. Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı ABU BERA (K) Mahir El AGGAL ile birlikte hareket ettiği, Türkiye'deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi."
(İHA)
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