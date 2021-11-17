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Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor

17.11.2021 17:44

Gelen son dakika haberine göre Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali'nde", Sultanbeyli Belediyesi'nin açtığı stantta "Yeşeren Türkiye" projesi ile dijital ekrana ismini yazanların adına...

Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor

ANKARA - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali'nde", Sultanbeyli Belediyesi'nin açtığı stantta "Yeşeren Türkiye" projesi ile dijital ekrana ismini yazanların adına orman yangını yaşanan bölgelere fidan dikilerek çevre duyarlılığı oluşturuluyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın 16-21 Kasım'da Ankara'da düzenlediği, gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali"nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen festivalde yer alan Sultanbeyli Belediyesi'nin "Yeşeren Türkiye" stantını ziyaret edenler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkısı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen proje kapsamında, dijital ekrana isimlerini yazarak canlı yayında yangından etkilenen bölgelere fidan dikebiliyor.

Proje hakkında bilgiler veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Burada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Sultanbeyli Belediyesi olarak, Türkiye'nin 6 noktasında, özellikle ciğerlerimizin yandığı orman yangınlarının olduğu noktalarda gençlerimiz burada canlı olarak hemen fidan dikiyorlar. Dün Manavgat'taydık, bugün Mersin'deyiz" dedi.

Keskin, şöyle devam etti:

"Buraya gelen evlatlarımız, miniklerimiz isimlerini yazıyorlar ve karşı tarafta stickerda isimleri çıkıyor ve anında fidan dikiliyor ve orada isimlerinin o fidanlarla birlikte büyüyeceği bir projeyi burada gerçekleştiriyoruz. Özellikle iklim krizi yaşadığımız ve yaşayacağımız bir dönem içerisinde çevreye, doğaya, yaşadığımız ülkeye, dünyaya karşı gençlerimizin, hepimizin sorumluluğunu artırmak, anlamlandırmak ve farkındalık ortaya çıkarmak için böyle bir projeyi arkadaşlarımızla birlikte burada gerçekleştiriyoruz".

Kahramanmaraş'tan festivali ziyaret etmek için gelen Murat Baltacı, Yeşeren Türkiye projesi hakkında düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Malum bu sene bildiğiniz gibi orman yangınlarından dolayı sadece ormanlar yanmadı yüreklerimiz de yandı. Böylesi gençliğin bir araya geldiği festivalde de Sultanbeyli Belediyesi'nin yapmış olduğu bu projeyi çok önemsiyorum. Ben de tam geçerken böyle bir etkinliği gördüm ve katılım sağlamak istedim".

Stantı oğluyla birlikte ziyaret eden Türk Kızılay personeli Emrah Göktürk ise şunları söyledi:

"Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir organizasyon. Çok güzel bir gönüllü organizasyonu aynı zamanda. Oğlum çok seviyor. O benim adıma dikmek istedi ben onun adına diktim. O yüzden Ömer ve Emrah Göktürk adına bir fidan dikiyoruz şimdi, çok teşekkür ederiz".

Sultanbeyli Belediyesi'nin Gençlik Projesine ödül

Festivalin açılış programı kapsamında yaptıkları projelerle başarılı olan belediyelere ödül verildi. Sultanbeyli Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin "Geçmişin Birikimini Geleceğe Taşıyoruz" isimli projesi de ödüle layık görüldü. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Sultanbeyli Belediyesi'nin Yeşeren Türkiye projesi kapsamında, Manavgat'ta, 17 Kasım'da Mersin Aydıncık, 18 Kasım'da Isparta Sütçüler, 19 Kasım'da Marmaris, 20 Kasım'da Aydın Karacasu ve 21 Kasım'da Sultanbeyli Aydos olmak üzere toplam 6 bölgede binlerce fidan toprakla buluşmuş olacak.

Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor
Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor
Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor
Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor

Sultanbeyli Belediyesi, AK Parti, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sultanbeyli Belediyesi, Yeşeren Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor - Son Dakika
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