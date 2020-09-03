Son dakika haber: Sultanbeyli'de damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder tutuklandı - Son Dakika

Babayiğit, hakimlikte verdiği ifadesinde, damadını kendisini savunmak için vurduğunu, bunun neticesinde öldüğünü ileri sürdü.

Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki evine, evinden ayrılan kızı ile konuşmak için gelen damadı Yahya Fırat Abacan'ı tabancayla vurarak öldüren kayınpeder Ayhan Babayiğit'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu