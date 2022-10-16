Son dakika haber: Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

16.10.2022 16:17

Son dakika haberler... Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Sultanbeyli'de ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.

Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araç içerisine sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı dört vatandaş ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, Zonguldak ve Genç Osman Caddesi kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İsmail Mızrak hakimiyetindeki 57 AAF 308 plakalı beyaz Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile Rıdvan Sezer hakimiyetindeki 34 TDC 10 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişi kurtarılma sonrası ambulansa alındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dört vatandaş hastaneye sevk edildi.

Kazayı gören Barış Çelik, "Taksi bu sokaktan geliyordu. Doblo da buradan geldi ama hiç frene basmadı. Çarpışma esnasında araba takla attı. Yaralı 4 kişi var. 2 kişi araçta sıkılmıştı. Allahtan sokakta kimse yoktu o anda" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Sultanbeyli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Sultanbeyli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Kaza yapan kadın sürücü araca sıkıştı... İtfaiye eri, yaralı kadının elini tutup böyle sakinleştirmeye çalıştı Kaza yapan kadın sürücü araca sıkıştı... İtfaiye eri, yaralı kadının elini tutup böyle sakinleştirmeye çalıştı
Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:24 Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 21:39:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement