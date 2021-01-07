Sultanbeyli'de karısını öldürüp intihara kalkıştı (1) - Son Dakika

Sultanbeyli'de karısını öldürüp intihara kalkıştı (1)

Sultanbeyli\'de karısını öldürüp intihara kalkıştı (1)
Son Güncelleme: 07.01.2021 06:29

SULTANBEYLİ'de karısını bıçaklayarak öldüren koca ardından intihara kalkıştı.

SULTANBEYLİ'de karısını bıçaklayarak öldüren koca ardından intihara kalkıştı.

Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta 3 katlı bir evin en üst katında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; soyadı henüz öğrenilemeyen Adnan adlı koca, Hatice adlı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Babasının annesini bıçakladığını gören çiftin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hatice adlı kadın hayatını kaybettiği belirlenirken koca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de karısını öldürüp intihara kalkıştı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de karısını öldürüp intihara kalkıştı (1) - Son Dakika
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