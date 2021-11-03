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Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada - Son Dakika

Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada

03.11.2021 11:24

Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada Sultanbeyli'de otomobillerin kırmızı ışıkta durduğu sırada yolun ortasında drift yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de otomobillerin kırmızı ışıkta durduğu sırada yolun ortasında drift yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bir otomobil sürücüsü, akan trafiğin kırmızı ışıkta durduğu sırada dirft atmaya başladı.

Dört yol ağzında tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar, trafikte olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada
Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada

Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada - Son Dakika


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