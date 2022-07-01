Sultanbeyli'de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı

01.07.2022 01:38
Sultanbeyli'de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı

Sultanbeyli'de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı Sultanbeyli'de kokoreççi restoranında çıkan yangında patlama meydana geldi.

Sultanbeyli'de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kokoreççi restoranında çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı restoran alev alev yanarken, yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar aldı.

Yangın, Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarında bulunan kokoreççi restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Bulvarı üzerinde bulunan kokoreççi restoranında gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Yangında gaz kaçağı olan, yemek yapımında kullanılan bir tüp şiddetli şekilde patladı. Patlamanın etkisiyle kokoreççi restoranına ait duvar yıkıldı. Yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar gördü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yanan restoranı kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri patlama olan bölgede incelemede bulundu.

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Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı - Son Dakika
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