Üye Girişi
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

09.02.2022 06:47

Son dakika haberlerine göre SULTANBEYLİ'de tek katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

SULTANBEYLİ'de tek katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Zaman zaman patlamalar meydana gelen binadaki yangın, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Battagazi Mahallesi Hasırcı Sokak'ta bulunan 4 daireli tek katlı binanın çatı katında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Uyarılar üzerine bina boşaltıldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın çevrede paniğe neden oldu.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, yaklaşık bir saatte söndürdü. Yangın sırasında polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise yangın anlarını cep telefonları ile kaydetti.

Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 SMA hastalarının talepleri olumlu sonuç verdi! İlaç giderleri SGK tarafından ödenecek
00:48 Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada
00:43 Moskova, Macron'un sözlerini yalanladı! "Putin gerilimi artırmama sözü verdi" lafı gerçek değilmiş
00:30 Yılın bomba transferi! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
00:28 Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı
00:09 Kar yağışı okulları tatil etti! 8 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi
23:54 Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi
23:50 Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Kullandığınız cümle adaylığınızın ilanı gibi yorumlandı, ne dersiniz?
23:43 Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi
23:25 Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 07:16:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement