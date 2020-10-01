DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

SULTANBEYLİ'DE YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN GÖRÜNTÜLERDEKİ ÇOCUKLARIN ANNESİ KONUŞTU- İki küçük kardeş, mutfaktaki çekmeceleri merdiven gibi kullanıp pencereden çatıya çıkmış.

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SULTANBEYLİ'DE YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN GÖRÜNTÜLERDEKİ ÇOCUKLARIN ANNESİ KONUŞTU

- İki küçük kardeş, mutfaktaki çekmeceleri merdiven gibi kullanıp pencereden çatıya çıkmış.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyunu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi. Çocukların annesi ise olaydan komşularının kapıyı çalması üzerine haberdar olduğunu belirtti.

Görüntüler Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katındaki dairede kaydedildi. Çatı katındaki evlerinin penceresinde dışarı çıkan 2 küçük çocuk çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar pencereden içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ANNE: HABERİM OLMADI

Doğu Türkistan uyruklu ailenin 2 ve 3 yaşındaki çocukları mutfaktaki çekmeceleri merdiven olarak kullanıp tezgaha basarak çatıya çıktığı öğrenildi.  Doğu Türkistan vatandaşı anne, çocukları uyuduktan sonra terastaki kapalı odada Kuran okuduğunu söyledi. Durumdan haberinin olmadığını kaydeden anne, bir süre sonra komşusunun kapısını çalarak kendisini uyardığını belirtti.

"BAĞIRDIK SESLENDİK AMA SESİMİZİ DUYURAMADIK. "

Yürekli ağıza getiren görüntüleri kaydeden mahalle esnafı, "O gün kafede oturuyorduk. İnsanlar çığlık çığlığa düşmek üzere olan çocukları görüntüledi. Herkes ayaktaydı, bağırdık seslendik ama sesimizi duyuramadık. Kadın da içeride Kuran okuyormuş sonradan öğrendik. Komşularımız bu durumun daha önce de yaşandığını söyledi. Ekip çağırdık. Ekip savcılığa başvurmamızı söyledi. Müdahalesiz hep aynı heyecanı, tehlikeyi yaşıyoruz. Mutfak çekmecelerini çekip merdiven  olarak kullanıp çatıya çıkmışlar. Çatıda da öyle korkuluk falan yok. Aşağıya bir şeyler atıyorlar, aşağıya bakıyorlar. Burada bir bayan hatta baygınlık geçirdi" dedi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

Cengiz Çoban, Sultanbeyli, İstanbul, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

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