Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı denetimleri arttırdı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında denetimleri artırdı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı açıklamasına göre normalleşme süreci kapsamında alışveriş merkezi, pazar, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde kontroller yapıldı.

Emniyet, Sağlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde tedbirlere uyulup uyulmadığı yerinde kontrol edildi.

İş yerlerinde el antiseptiği, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlenirken ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığı da kontrol edildi

Kurallara uygun hareket etmeyen iş yerlerine cezai işlemler uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmadıklarını ve denetimleri arttırdıklarını söyledi.

Önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğu belirten Kubilay, şunları kaydetti:

"Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizde bulunan AVM'lerde, pazarlarda, marketlerde, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması istenen hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetliyor. Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor. Toplum sağlığı korumak ve kontrollü sosyal hayata uyum sağlamak için ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek."