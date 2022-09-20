Son dakika haber! Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi'ne yeşil alan kazandırıyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi'ne yeşil alan kazandırıyor

20.09.2022 16:06
Son dakika haber! Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi'ne yeşil alan kazandırıyor

Son dakika haberi... Sultangazi Belediyesi, Eski Habipler Mahallesi'ne yeni bir yeşil alan kazandırıyor.

Sultangazi Belediyesi, Eski Habipler Mahallesi'ne yeni bir yeşil alan kazandırıyor. 3 bin metrekarenin üzerinde olacak alanda spor sahası, soyunma odaları, oyun grupları, fitness alanları gibi imkanlar yer alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlçemize daha fazla yeşil alan kazandırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Sultangazi'nin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini belirten Av. Dursun, "Kıymetli komşularımızın doğayla iç içe spor yapmaları ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski Habipler Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz yeni yeşil alan da, spor sahası, soyunma odaları, fitness alanları gibi imkanlarıyla komşularımıza en güzel şekilde hizmet sunacak. Daha yeşil, daha güzel bir Sultangazi için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi'ne yeşil alan kazandırıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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