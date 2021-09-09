Son dakika haber: Sultangazi'de 17 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda, maktülün 5 arkadaşıyla yaşadığını, olay günü evde yaşanan bir tartışma sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin Şenel'e isabet ettiğini belirledi.

Şenel hayatını kaybederken, olayın gerçekleştiği adreste yaşadıkları belirlenen ve yaşları 17 ile 25 arasında değişen Aysun Ç, Tuğba C., Servet S. ve Ramazan Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari olan ve silahı ateşleyen kişi olduğu değerlendirilen Nusret T. önceki gün Sultangazi'de, tabanca ve 0,45 gram metamfetamin uyuşturucuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Nusret T. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.