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Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

14.08.2021 16:13

Son dakika haberi: Sultangazi'de cuma namazına gitmek için üst geçit yerine yolu kullanan 11 yaşındaki Yasin Memiş'e hafif ticari araç çarptı.

Sultangazi'de cuma namazına gitmek için üst geçit yerine yolu kullanan 11 yaşındaki Yasin Memiş'e hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk, park halindeki bir aracın altına girerek sıkıştı. Sesleri duyan vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Memiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. 50. Yıl Mahallesi'nde oturan 11 yaşındaki Yasin Memiş, cuma namazına gitmek için evden ayrıldı. Yolun karşısında bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne gitmek isteyen küçük çocuk, 10 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullandı. Refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk, park halindeki bir başka hafif ticari aracın altına girdi. Aracın altında sıkışan küçük çocuk, kanlar içerisinde kaldı.

Sesi duyan cami cemaati küçük çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden çocuğun gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Ben kaza esnasında camideydim ve sadece sesleri duydum"

Hayatını kaybeden Yasin Memiş'in komşusu İsmet Öztürk, "Cuma namazı için 11 yaşındaki komşumuzun oğlu camiye gelirken muhtemelen geç kaldım diyerek üst geçidi kullanmıyor ve demirlerin üzerinden atlayınca bu kaza gerçekleşiyor. Hocanın anlattığına göre daha evvelde burada benzeri olaylar olmuş ve yaya üst geçidi dik ve yüksek olduğu için özellikle yaşlı insanlarımız buradan geçmeye zorlanıyorlar ben kaza esnasında camideydim ve sadece sesleri duydum" dedi.

"Burada bugüne kadar yaklaşık 18 kişi bu şekilde hayatını kaybetti"

20 yıllık cami cemaati olduğunu belirten Emin Alak, "Buraya bir üst geçit yaptılar ancak otoyol üst geçidi gibi ve buradan yaşlı vatandaşlar çıkamıyor. Cuma günleri burada pazar kurulur, ancak 50. Yıl Mahallesi'nden kimse gelip buradan alışveriş yapamıyor. Üst geçidin merdivenleri dik olduğu için özellikle gençler demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçiyorlar. Burada bugüne kadar yaklaşık 18 kişi bu şekilde hayatını kaybetti ve biz bu acıları hep yaşıyoruz. Bu yolda daha önce araçlar yavaşlasın diye setler vardı, onları da kaldırdılar. Şimdi ise çok sürat yapıyorlar ve sürekli olay olmasına rağmen bir çözüm bulamadılar. Yazık günah bu çocuk iş yerinden cuma namazına geliyor ve geç kaldığı için demirlerin üzerinden atlıyor ve burada can veriyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Yasin Memiş, Sultangazi, Üst Geçit, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sultangazi'de cuma namazına giderken aracın altına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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