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Son dakika haber: Sultangazi'de kız arkadaşını öldüren sanığın davasında mütalaa - Son Dakika

Son dakika haber: Sultangazi'de kız arkadaşını öldüren sanığın davasında mütalaa

28.01.2022 12:11
Son dakika haber: Sultangazi'de kız arkadaşını öldüren sanığın davasında mütalaa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sultangazi'de kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Ali Ulupınar'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Sultangazi'de kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Ali Ulupınar'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Sultangazi'de 22 Temmuz 2019 tarihinde kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ali Ulupınar'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Ulupınar SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mütalaada müebbet hapis talebi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, maktul Gülen Pamukçu'nun ölümünün ardından soruşturma başlatıldığı ve şüpheli Ali Ulupınar'ın karakola giderek teslim olduğu anlatıldı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporuna göre maktulün vücudundaki 5 adet kesici delici alet yaralanmasından 3'ünün öldürücü nitelikte olduğunun belirtildiği mütalaada, iç kanama sonucu öldüğü aktarıldı. Mütalaada, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 05.00 sularında Sultançiftliği'nde bıçaklı yaralama olayının bildirilmesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan incelemelerde Gülen Pamukçu'nun yoğun kan birikintisi içerisinde ve kesici delici alet olduğu düşünülen açık yaralar ile yattığının görüldüğü, derhal hastaneye sevk edildiği ancak aynı gün hayatını kaybettiği kaydedildi. İddianamede, müşteki Bayram Pamukçu'nun maktul ile Ali Ulupınar'ın ilişkilerinin olduğunu, olay saatinde 'ağabey yetiş yetiş' diye bağırdığını duyması üzerine hemen aşağıya indiğini, kapı açık vaziyette kardeşini yatarken gördüğünü, maktulü öldüren kişinin Ali Ulupınar olduğunu beyan ettiği anlatıldı.

Şüpheli Ali Ulupınar'ın maktulü öldürdüğünü söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, toplanan suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin maktule, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Sultangazi, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sultangazi'de kız arkadaşını öldüren sanığın davasında mütalaa - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sultangazi'de kız arkadaşını öldüren sanığın davasında mütalaa - Son Dakika
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