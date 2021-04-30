Sultangazi'de korkutan yangın - Son Dakika

Sultangazi'de korkutan yangın
30.04.2021 17:02
Sultangazi'de korkutan yangın 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Sultangazi'de korkutan yangın
5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü
İSTANBUL - Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası