Son dakika haber! SULTANGAZİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ; TAKSİCİYE MASKE UYARISI - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan koronavirüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor. Sultangazi'deki denetimlere ilçe protokolü katıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan koronavirüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor. Sultangazi'de yapılan denetimlere Kaymakam Uğur Kalkar, İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci'de katıldı. İş yerlerini tek tek denetleyen ilçe protokolü ve ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti. Esnafları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyaran Kaymakam Uğur Kalkar, kurallara uyan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE 'MASKE" TEPKİSİ

Denetimler kapsamında Sultangazi'nin farklı noktalarında trafik uygulaması da gerçekleşti. Yapılan uygulamada trafik polisleri, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı. Uygulamada durdurulan bir taksi şoförü ve yolcuların maske takmadığın gören polis, sürücüye, salgının devam ettiğini, yolcuları maske takma konusunda uyarması gerektiğini söyledi. Taksi şoförü ise polisin uyarısı üzerine, yolcuların ailesi olduğunu söyledi. Polis, 'Aileniz de olsa maskeyi takmanız, yolcuları bu konuda uyarmanız gerekiyor. Önce kendi sağlığınız" dedi.