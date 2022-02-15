SULTANGAZİ'DE MÜŞTERİSİ OLDUĞU İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN KADIN KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE MÜŞTERİSİ OLDUĞU İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN KADIN KAMERADA

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de, bir iş yerinde aynı gün içerisinde defalarca hırsızlık yapan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı, iş yeri sahibinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, görüntülerdeki kişinin sürekli alışveriş için gelen bir müşterilerinin olması nedeniyle ikinci bir şok yaşadı.

Olay, geçen cumartesi Uğur Mumcu Mahallesi I Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerinde alınan mallarla satılan mallar arasındaki cironun örtüşmemesi, iş yeri sahibinin dikkatini çekti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan iş yeri sahibi Seyit Muhammed Baltacı, aynı gün içerisinde farklı saatlerde sürekli olarak iş yerinden alışveriş yapan kadın müşteri tarafından çok sayıda ürünün çalındığını tespit etti. Baltacı, binlerce liralık ürünün aynı gün içerisinde farklı saatlerde kadın müşterileri tarafından çalındığını fark edince durumu önce polise bildirdi. Baltacı, müşterileri olan kadını da arayıp, farklı bir şey söyleyerek iş yerine çağırdı. İş yerine gelen ve Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen kadına güvenlik kameraları izlettirildi. Görüntüleri izleyen kadın, iddiaya göre, ürünleri çaldığını itiraf etti. Baltacı'nın şikayetçi olması üzerine kadın müşteri, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ADETA DÜNYAMI KAYBETTİM"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Seyid Muhammed Baltacı, "Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ciromuzda 17 bin TL açık vardı. Aynı gün abim sekiz adet tava takımının eksik olduğunu söylemişti. Günlük ciromuzda açık olunca ne olduğuna anlam veremedik. Bu sefer de birbirimizden şüphelenmeye başladık. Durumdan şüphelendik ve güvenlik kamerası görüntülerini izledik. Görüntülerde, Azerbaycanlı olan ve sürekli bizden alışveriş yapan bir müşterimiz, gün içerisinde yaklaşık 10-20 defa dükkanımıza girip çıkıyor. 10 TL değerinde ürün alıp, dışarıda bulunan 300-400 TL değerindeki ürünü çalıp gidiyor. Biz güvenlik kamerası görüntülerini izleyene kadar o kadın olduğunu bilmiyorduk. Görüntülerde olan biteni görünce adeta dünyamı kaybettim. Yaşadığım şaşkınlıkla, böyle bir şey olacağına ihtimal veremedim. Hatta kardeşim bu kadının böyle bir insan olmadığını söyledi. Aynı gün yine yanında birkaç bayan arkadaşıyla geldi. 3-4 tane porselen alıyor. Ben bunu fark edip, ödemesini yapıp yapmadığını sordum. Kendisi de unuttuğunu söyleyip kasaya gelip aldığı ürünlerin parasını ödüyor. Daha sonra dışarı çıkıp aldığı ürünleri yanındaki bayan arkadaşına veriyor. 1 saat sonra ikisi birlikte yine geliyorlar. İçeride biraz oyalanıyorlar. O sırada abim dışarıya tava setlerini indiriyor. ve 8 tava takımın eksik olduğunu söyledi bana. Bende o ara içeride reyona iki takım porselen dizdiğimi, ancak porselenlerin yerinde olmadığını söyledim. Ondan sonra güvenlik kameralarını izledik. Kadının 10 TL'lik ürün aldığını dışarı çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde etrafına baktığını, eline avuçladığı kadar ürünü alıp koşarak arka sokağa gittiğini tespit ettik. Arka sokakta bekleyen bir otomobile çaldığı ürünleri koyuyor.

Bizde numarası olan kadını kendisine farklı bir şey söyleyerek, iş yerimize çağırdık. Kocasıyla birlikte iş yerimize geldi. Hırsızlık olduğunu anlayınca polise de ihbarda bulundum. Güvenlik kameralarından kadına görüntüleri izlettim. Görüntüdeki kişinin kendisinin olduğunu ve ürünlerimizi çaldığını söyledim. Kadın da gelen polislerin yanında ağlayarak, suçunu itiraf edip, ürünleri çaldığını söyledi. Bunu haber vermemiz üzerine iş yerimize gelen polisler de duydu. Kendisinden şikayetçi olduğumuz için, karakola gittik. Kadın avukatına da haber verdi. İş yerinde çaldığını itiraf eden kadın, karakolda ifadesini değiştirdi. Ben o an şaşırdım. Şahitlerimizin olmasına rağmen karakolda farklı ifade verdi. İfadesini verdikten sonra karakoldan elini kollunu sallaya sallaya gitti" dedi.