SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA

22.04.2021 16:19

SULTANGAZİ'de 3 temizlik işçisi darp edildi.

SULTANGAZİ'de 3 temizlik işçisi darp edildi. İşçilerden birinin kaldırım taşları ile darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 21.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri sokak temizliği yapmak için bir sokağa girmek istedi. Gelişi güzel park edilen araçlardan dolayı sokağa giremeyen çöp toplama kamyonu sürücüsü, kornaya basarak mahalle sakinlerinden araçlarını park ettikleri yerden almasını istedi. Bu sırada aynı sokakta ikamet eden ve geçtiğimiz hafta gelişi güzel aracını park ettiği için aracı otoparka çekilen bir kişi, temizlik işçileri ile tartışmaya başladı. Tartışmaya bu kişinin yakınları da dahil olarak, temizlik işçilerine saldırmaya başladılar. Saldırganlardan kaçarak kurtulmaya çalışan Kadir Erdoğan adlı işçi feci şekilde darp edildi. Kaldırım taşı ile darp edilen Erdoğan, öldüresiye dövüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erdoğan ve diğer mesai arkadaşları kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ONUN VURDUĞU TAŞ BENİM KAFAMA GELDİ"

Olayı anlatan Erdoğan, "Bizim günlük kaldığımız bir bölge var. Bundan 3 ay önce bir sokakta araç dönemedi. Kamyonet kaldırım üzerine park etmişti. Biz de bunu sahibinden almasını rica ettik. İçkiliydi galiba 'almayacağım' falan dedi. Araya birileri geldi olay kapandı. Dün akşam 21.00 sıralarında aynı yere geldik. Farklı bir araç vardı. Şoför kornaya bastı daha önce tartıştım şahıs da yanında ufak bir çocuk vardı. Oradan geçerken bana dedi ki 'Bu arabayı da aldır çağır zabıta gelip alsın' dedi. Ben de, 'sana bir şey diyen olmadı' dedim. 'Bekle geliyorum' dedi. Gelir gelmez bana vurmaya başladı. Ben kendime savunmak amacıyla kolumu falan savurdum, arkadan birkaç kişi daha gelmeye başladı ben kaçtım. Kendisinin kaldırım taşını aldığını gördüm, ben de ufak bir taş elime aldım. Bana vurmaya başladı. Ben vuramadım. Onun vurduğu taş benim kafama geldi. Bilincim kayboldu yere düştüm. Benim üzerime çullandılar ve bana vurmaya kalktılar. Ben de oradan kaçtıktan sonra polis ekiplerini yanına gittim, hastaneye gittim darp raporu aldım. Polis merkezine giderek şikayetçi oldum. İlk başta kalabalık vardı 20-30 kişi vardı kameraya sadece 3-4 kişi görünüyor."dedi.

Öte yandan aracını yol kenarına park edenlerden birinin geçtiğimiz hafta da aracı yanlış yere park edildiği için otoparka çekildiği öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA

Temizlik İşçisi, Esentepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika


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