SULTANGAZİ'DE 'YENİLİKÇİ KADINLAR İLE GELENEKSEL SANATLAR AKADEMİSİ' BAŞLIYOR - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi' düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun'un ev sahipliği yaptığı ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Mühür Kültür Sanat Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Musa Kaynar, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Sultangazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Hidayet Aydın, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı.

UYGULAMA KONUSUNDA KAPSAMLI EĞİTİM VERİLECEK

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında bulunan ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği proje, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve Mühür Kültür Sanat Spor ve Eğitim Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleşiyor. Akademiye katılacak kadınlar, kültür mirası niteliğindeki el sanatlarının icrasını uzman eğitmenlerden öğrenecekler.

Akademi, kadınlara öğrendiklerini girişimcilik alanında uygulama konusunda da kapsamlı eğitimler verecek. E-ticaretten psikolojiye, ürün fotoğrafçılığından diksiyona kadar, modern çağın şartlarında başarılı bir girişimci olabilmek için gereken tüm beceriler, akademi kapsamında kadınlara kazandırılacak. Böylece Sultangazili kadınlar, geleneksel sanatları icra etmenin yanında başarılı birer girişimci olarak hayata daha güçlü bir şekilde katılacaklar.

'TOPLUMUN İLERLEMESİ, KADININ GELİŞMESİNDEN VE GÜÇLENMESİNDEN GEÇER'

SU-MEKAN'ın kadınlar için özel olarak tasarlanarak hayata geçirilen bir proje olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Kadın huzurlu, mutlu olursa toplum da mutlu olur. Bunun için kadınlara, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ve kendilerini değerli hissedecekleri imkanlar sunmak gerekir. Düzenlediğimiz sanat ve mesleki eğitim kurslarımızla bunu hedefliyoruz. Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel El Sanatları Akademisi ile yine bunu hedefliyoruz. Bu akademiyle, kadınlar hayata üretici kimlikleriyle de katılsınlar istiyoruz. Toplumun ilerlemesi, kadının gelişmesinden ve güçlenmesinden geçer." dedi.

'SULTANGAZİ EĞİTİMLE GELİŞİYOR'

Konuşmasının devamında eğitime verdikleri önemi vurgulayan Başkan Dursun, "Eğitim, bizim için en önemli hizmet alanlarından biri. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri, Yayla Mahallesine bir okul kazandırmak oldu. Şimdi de, Sultangazimize 11 yeni okul kazandırıyoruz. Böylece çocuklarımız, mevcudu çok daha düşük sınıflarda daha iyi eğitim alacaklar. Okul öncesi eğitime de büyük önem veriyoruz. Sultançiftliği Mahallesi'ne kazandırdığımız Ana Kucağı tesisimizin inşası sona yaklaşıyor. Ayrıca Cebeci Mahallesi'ne yeni bir anaokulu kazandıracağız. Her iki tesisimizde, yaklaşık 200 çocuğumuz nitelikli okul öncesi eğitimle buluşacak" şeklinde konuştu.

"HAYATIN HER ALANINA DEĞER KATACAK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"

Kadın, çocuk, genç, yaşlı, tüm kesimleri kapsayan ve hayatın her alanına değer katacak projeler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Dursun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Güzel bir ekibimiz var. Ekibimizle, ilçemizin 15 mahallesine de en iyi hizmeti götürmeyi amaçlıyoruz. Bugün, ülke ve dünya olarak sıkıntı yaşıyoruz. Fakat bu yüzden, geçmişte yaşadığımız güzellikleri unutmamalıyız. Anlık öfkelenerek, geçmişte elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz."

Mühür Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Musa Kaynar ise "Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak adına neler yapabiliriz dedik ve Sultangazi'deki bu anlamlı projeye katılmak istedik. Bu güzel ilçenin Sultanşehir olması bizi cezbetti. Değerli belediye başkanına ve projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

'BU PROJEYE PAYDAŞ OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise "Sultangazi'de geleneksel sanatları öğretecek ve yaygınlaştıracak bu güzel projeye paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sultangazi Belediyesi'ne ve tüm paydaşlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların sona ermesiyle Başkan Dursun, katılımcılara projeyi tanıttı. Ardından, salonun girişine kurulan geleneksel el sanatları sergisine geçildi. Başkan Dursun ve beraberindekiler, stantları gezdiler.