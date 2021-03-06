Son dakika haberleri! Sultangazi'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Sultangazi'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları bir kişiyi silahla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sultangazi'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları bir kişiyi silahla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Mart akşamı Sultangazi'de bir binada silahla vurulan Murat Emirhüseyinoğlu'nun (29) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cinayeti, Emirhüseyinoğlu ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan K.K. ile C.K.'nin işlediğini belirledi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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