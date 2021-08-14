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Son dakika haber | SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

14.08.2021 17:22

Son dakika habere göre (ölen çocuğun fotoğrafı) SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de Cuma namazına gitmek için üst geçit yerine yolu kullanan 10 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı.

(ölen çocuğun fotoğrafı) SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de Cuma namazına gitmek için üst geçit yerine yolu kullanan 10 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk, park halindeki bir aracın altına girerek sıkıştı. Sesleri duyan vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR BAŞKA ARACIN ALTINA GİREREK SIKIŞTI

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. 50. Yıl Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Yasin Memiş, Cuma namazına gitmek için evden ayrıldı. Yolun karşısında bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'ne gitmek isteyen küçük çocuk, 10 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullandı. Refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk, park halindeki bir başka hafif ticari aracın altına girdi. Aracın altında sıkışan küçük çocuk, kanlar içerisinde kaldı.

Sesi duyan cami cemaati küçük çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden çocuğun gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK KÖTÜYD"

Kaza sonrası çocuğun yardımına koşan Selahattin Ece, "Cuma saatiydi. Cuma namazına gelmek için karşıdan gelen bir çocuk bir yola atladı. Seyir halindeki bir araç çarptı ve fırlattı. Çocuğun durumu çok kötüydü. Çünkü ezilmişti çocuk. Çocuğa seyir halindeki araç çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki park halinde olan aracın altına giriyor. Kafasını kaldırma çarpmıştı, bir bacağı da aracın tekerin altında sıkışmıştı. Biz çocuğu elleyemedik. O ara arkadaşlar aracı kaldırdı. Daha sonra ambulans geldi. İlk müdahalesi burada yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

"ÜST GEÇİDİ KULLANAMAYAN İNSANLAR VAR"

Cadde de sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirten Ece, "Burada araçlar çok süratli geçiyor. Hız sınırını aşıyorlar. Bu burada yaşanan ilk kaza değil. Yolda bulunan üst geçit iki mahalleyi bir birine bağlıyor. Yıllarca biz İBB'ye ve ilçe belediyesine bu durumu anlattık, şikayetçi olduk. 3 sene önce yaşanan bir kıza da anne ve çocuğu öldü. Ondan öncede çok kaza yaşandı. Buraya bir alt geçit, set ya da ışık konulması için ya imza topladık. Buraya bir üste geçit yapıldı. Üste geçidin yapılışı bir kere doğru değil. Merdivenleri çok yüksek. Bu üste geçidi engelli vatandaşlarımız, yaşlı insanlarımız, bebekli aileler kullanamıyor. En azından bu üst geçide bir asansör konulabilir. Ama ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Görünen o ki, biz bu yolu kapatacağız ki yetkililer sesimiz duysun" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun refüjdeki direkleri atlayarak yol atladığı ve bu esnada seyir halindeki bir aracın çocuğa çarptığı görülüyor. Kaza sonrası cami cemaatinin de koşarak camiden çıkarak çocuğun yardımına koştuğu da kameraya yansıyor.

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sultangazi, Üst Geçit, Cuma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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