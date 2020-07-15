Son dakika haber | Sulu ve tatlı "mor soğan"ın üreticileri hasat ve örme mesaisinde - Son Dakika

Son dakika haber | Sulu ve tatlı "mor soğan"ın üreticileri hasat ve örme mesaisinde

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'ndaki 5 kırsal mahallede üretilen, yumuşak, sulu ve tatlı, çoğunlukla balığın yanında tüketilmesinden dolayı "balık soğanı" olarak bilinen mor soğanda hasat devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'ndaki 5 kırsal mahallede üretilen, yumuşak, sulu ve tatlı, çoğunlukla balığın yanında tüketilmesinden dolayı "balık soğanı" olarak bilinen mor soğanda hasat devam ediyor.

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Türk Patent ve Marka Kurumunca 2 yıl önce coğrafi işaret olarak tescillenen soğan, ilçede yaklaşık 450 dekar alanda yetiştiriliyor.

Topraktan söküldükten sonra barakalarda saplarından "örülen" soğan, kilogramı 3 liradan satılıyor.

Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 1 ton civarında ürün beklediklerini söyledi.

Bu sezon erken ekildiği ve fazla güneş görmediği için ürün veriminde kısmen düşüş olacağını belirten Sezer, "Bu sene soğanlarımız çok kaliteli. Diğer soğanların fiyatları düşük olduğu için bizim soğanımız bu yıl biraz zor satılıyor." dedi. Sezer, mor soğanın fiyatının geçen yılla aynı olduğunu dile getirdi.

Piyasada diğer soğan çeşitlerinin azalmasıyla mor soğanın satışının artacağını düşündüklerini ifade eden Sezer, şöyle dedi:

"Bizim soğanımız sadece bu bölgede yetişiyor. Çiğ yenilen, lezzetli ve diğerlerine göre farklı bir soğandır. Marketler almaya başladı. Erdek Bereketli Eller Kooperatifi de alıyor. Coğrafi işaretli bir soğan olduğu için inşallah ihracatı da gerçekleşir, biz de daha çok ekeriz, daha çok kazanırız. Mahallede herkes soğan ektiği için haliyle hepimiz bir arada çalışıyoruz, hasadı beraber bitiriyoruz. Bu konuda mahallemizde yıllardan beri birliktelik var. Ekimini, bakımını, hasadını beraber yapıyoruz."

"Eşim, annem hep beraber soğan örüyoruz"

Üreticilerden Gürkan Çelikaslan da bu yıl mor soğanın kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Tarladan söküp ördükleri soğanların satışa hazır olduğunu belirten Çelikaslan, "Yalnız olmaz, ailece hep beraber olması lazım. Eşim, annem hep beraber soğan örüyoruz. Çocuklar evde iş yapar, ders yapar, hayat müşterek. Gerektiği zaman biz de evde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelikaslan, çiğ tüketilen mor soğanın çoban salatasında kullanıldığını, balık ve kuru fasulyenin yanında yenildiğini kaydetti.

80 yaşındaki Özden Topal da soğanın tohumlarının ekim ayında büyütülmeye başlandığını, filizlendikten sonra da mart ayında aralıklarla tarlalara ektiklerini belirtti.

Belli periyotlarda suladıktan sonra olgunlaşınca ürünü toplamaya başladıklarını dile getiren Topal, "Çalışarak çocuklarıma yardım ediyorum, çocuklarıma faydam olsun." diye konuştu.

Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sulu ve tatlı 'mor soğan'ın üreticileri hasat ve örme mesaisinde - Son Dakika
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