Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

28.03.2022 16:50

Bir son dakika haberine göre Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan İbrahim Karaca'ya ait metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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