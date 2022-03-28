Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan İbrahim Karaca'ya ait metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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