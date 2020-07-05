Son dakika haber: Suluova İlçe Müftüsü Süleyman Çoban vekaletle kurban çalışmaları - Son Dakika

Suluova İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, vekaletle kurban organizasyonu "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla başladığını açıkladı.

Çoban, 2020 yılı vekaletle kurban kesim fiyatlarının yurt içinde 975, yurt dışı 825 lira olduğunu belirtti.

Geçen sene yaklaşık 453 bin kadar vekaletle kurban kesiminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Çoban, şunları kaydetti:

"'Kurbanına başkalarını da ortak et, onlara da pay ver ki kurban sevincini onlar da yaşasınlar. Bu vesileyle onlarla yakınlaş' diyoruz. Biz imkanlarımız olduğu için kurban kesiyoruz ama kesemeyen kardeşlerimizi ortak ederek onların da kurban kesmelerini sağlayıp birbirimize ve Allah'a yakınlaşmalara katkı sunmuş olunacaktır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiş oluruz."