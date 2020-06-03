Son dakika haber... Suluovalı üreticilerin talepleri Bakan Pakdemirli'ye iletildi - Son Dakika

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tarım ve hayvancılıkla ilgili üretici ve besicilerden gelen talepleri Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye ilettiklerini söyledi.



Aksu, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Son günlerde tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını sebebiyle tüm iş dünyasıyla birlikte tarım ve hayvancılıkla ilgili yaşadığımız sıkıntılar malumunuzdur. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin ve üyelerimizin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerinin ilgili mercilere ulaştırılması konusunda odamızca üyelerimize sorulup üyelerimizden geri dönüşlerinde verdikleri cevapları Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanımızın katılımlarıyla bugün yaptığımız online video konferansla birebir ilettik. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağından hiç kuşkumuz yoktur. Bu kapsamda Bakanımıza ve Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu Bütün Yurt genelindeki Oda Başkanlarıyla birlikte yaptığımız Video Konferans üzerinden Üyelerimizden gelen sorunların yazılı olarak sunduğumuz gibi ayrıca canlı olarak iletip takip etmekteyiz" dedi. - AMASYA