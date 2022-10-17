Son dakika haber! Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti

17.10.2022 09:44

Son dakika haberi: Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti Sünnet elbisesini çıkarıp kefen giydirdiler Düğün evi yaş evine döndüŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti

Sünnet elbisesini çıkarıp kefen giydirdiler

Düğün evi yaş evine döndü

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı. İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sınır krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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