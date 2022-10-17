Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı. İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sınır krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.