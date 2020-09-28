Sunta fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin tahliye borularını sardığı yangında, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken takviye olarak beton mikseriyle de yangına müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre olay; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de bulunan bir sunta fabrikasında sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, fabrikada ısıtılarak işlemden geçen suntalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede fabrikanın bacalarını sardı. Yangını gören çalışanlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Eskişehir İtfaiyesi ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

32 METRE YÜKSEKLİKTEN YANGINA MÜDAHALE

Ayrıca, fabrikanın bacalarını saran alevleri söndürmek için ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle 32 metre yüksekliğe çıkarak tazyikli su ile müdahale etti. Bu esnada itfaiye ekipleri yangını kontrol altında tutarken, soğutma çalışmalarına beton mikserleri de katıldı. Mikserlere su yükleyen görevliler, baca ve borulara su dökerek yardımda bulundu.

Yangından yaralanan olmaması rahat bir nefes aldırırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)