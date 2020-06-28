Son dakika haber! Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

77. dakikada altı pas içerisinden Yan Sasse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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