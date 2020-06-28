Son dakika haber! Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Son dakika haber! Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada kale ağzından Fernando Boldrin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.


49. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın başarılı rövaşata deneyiminde, kaleci Tolgahan topu kurtarmayı başardı.


71. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga'yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu. 2-2


77. dakikada altı pas içerisinden Yan Sasse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.


89. dakikada Samudio sol kanattan geliştirdiği atakta uzun pasını ceza sahasına gönderdi. Boldrin'in topa dokunamaması sonrasında top auta çıkıyor.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx


Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Morozyuk xxx (Orhan dk. 42 xxx), Melnjak xx, Ivanildo x, Boldrin xxx, Vetrih xx (Garmash dk. 70 x), Samudio xx, Diomande xx, Tunay xx (Sasse dk. 70 xx), Skoda xxx


Yedekler: Zafer, Burak, Alberk, Atakan, Abdullah, Oğuz Kağan, Boryachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Denizlispor: Tolgahan xx, Ben Youssef xx, Mustafa xxx, Bergdich xx, Lopes xxx, Aissati xxx, Estupinan xxx (Olcay dk. 69 xx), Murawski xxx, Mbamba xx (Isaac dk.61 xxx), Özgür xx (Sacko dk. 69 xxx), Rodallega xxx


Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Sedat, Alihan


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Sarı Kartlar: Özgür (Denizlispor), Morozyuk, Tunay (Çaykur Rizespor)


Goller: Estupinan (dk. 20), Ivanildo (dk. 30 kk.) (Yukatel Denizlispor), Skoda (dk.40), Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor) - RİZE

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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