Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

Süper Lig'de koronavirüs salgını ve İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle ertelenen 2 maçın oynanacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 5'inci hafta oynanması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir BelediyeErzurumspor mücadelesi ile İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen 7'nci hafta oynanması gereken Göztepe- Aytemiz Alanyaspor maçları 9 Aralık Çarşamba günü saat 19: 30'da oynanacak.