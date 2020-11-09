Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

09.11.2020 23:14
Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'de koronavirüs salgını ve İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle ertelenen 2 maçın oynanacağı tarih belli oldu.

Süper Lig'de koronavirüs salgını ve İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle ertelenen 2 maçın oynanacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 5'inci hafta oynanması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir BelediyeErzurumspor mücadelesi ile İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen 7'nci hafta oynanması gereken Göztepe- Aytemiz Alanyaspor maçları 9 Aralık Çarşamba günü saat 19: 30'da oynanacak.


Spor Toto Süper Lig, Deprem, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu - Son Dakika Spor


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