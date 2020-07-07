81. dakikada Tolgay Arslan'ın pasıyla topla buluşan Emre Belözoğlu ceza yayı içinden yaptığı sert vuruş ile kaleci Ertaç Özbir 'in solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1

60. dakikada Erdem Özgenç 'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Fenerbahçe savunması müdahale edemedi. Arka direkte bulunan Stancu düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 1-0

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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