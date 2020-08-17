Son dakika haber: Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada - Son Dakika

Son dakika haber: Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada

Son dakika haberleri... Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarında önceliği yurt içinden futbolculara verdi.

Son dakika haber: Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada, System.String[]

Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarında önceliği yurt içinden futbolculara verdi.

Futbolda 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli olarak temmuz ayının sonlarında tamamlandı. Kısa bir süre izin yapan ekipler, yeni sezon antrenmanlarına başlarken, bir yandan da kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 41 futbolcuyu renklerine bağladı. Bu oyuncuların 28'i, Türkiye'de forma giyen isimler oldu. Kulüpler, 13 transferi de yurt dışından gerçekleştirdi.

İç piyasada en hareketli takım Fenerbahçe

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, transferin hızlı takımlarından oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Söz konusu transferlerin tamamını yurt içinden gerçekleştiren Fenerbahçe, Trabzon spor'dan Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'yi beşer transferle Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor izledi.

Transferde adı geçenler

Yurt içinden birçok futbolcunun adı transferde geçiyor.

Hızlı başlayan transfer sezonunda Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcuların takım değiştirmesi gündemde.

Sezonu 5. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların adı sıkça transfer haberlerinde yer alıyor.

Son 4 sezon Akdeniz temsilcisinde forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş ile sözleşme imzalarken, Papiss Cisse ve Welinton'un da siyah-beyazlı takıma yakın olduğu yazılıyor. Ayrıca Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker'in de adı, spor basınında sıkça Fenerbahçe'yle anılıyor.

Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir sezon geçiren Hes Kablo Kayserispor'da performansıyla dikkati çeken Bernard Mensah da transferin gözde isimlerinden oldu. Ganalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray yarışırken, siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Basında, Kasımpaşa'yla iyi bir sezon geçiren Mame Thiam ve Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın adı Fenerbahçe ile yazılıyor.

Altı kulüp yurt dışından oyuncu aldı

Süper Lig'de 6 kulüp, yurt dışından transfer gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, yurt dışından toplamda 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Öte yandan Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Norveçli oyuncu Omar, Yeni Malatyaspor da Brezilya ekibi Santos'tan Perulu futbolcu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına vardı.

Yurt içi transferler

Yeni sezon öncesinde takımların yurt içinden yaptığı transferler şöyle:

FutbolcuSon kulübü Transfer olduğu kulüp
Ufuk Ceylan Yeni Malatyaspor Alanyaspor
Fatih Aksoy Beşiktaş Alanyaspor
Gökdeniz Bayrakdar Kocaelispor Antalyaspor
Dever Orgill MKE Ankaragücü Antalyaspor
Serdar Gürler Göztepe Antalyaspor
Fabrice N'Sakala Alanyaspor Beşiktaş
Arturo Mina Yeni Malatyaspor BB Erzurumspor
Cenk Gönen Alanyaspor Denizlispor
Filip Novak Trabzonspor Fenerbahçe
Gökhan Gönül Beşiktaş Fenerbahçe
Caner Erkin Beşiktaş Fenerbahçe
Mert Hakan Yandaş Sivasspor Fenerbahçe
Barış Sungur 1928 Bucaspor Fenerbahçe
İsmail Yüksek Gölcükspor Fenerbahçe
Fatih Öztürk Kasımpaşa Galatasaray
Emre Kılınç Sivasspor Galatasaray
Oğulcan Çağlayan Çaykur Rizespor Galatasaray
Arda Turan İstanbul Başakşehir Galatasaray
Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor Gaziantep FK
Enver Cenk Şahin Kayserispor Gaziantep FK
Diego Angelo Antalyaspor Gençlerbirliği
Kubilay Sönmez Hatayspor Göztepe
Burak Süleyman Kocaelispor Göztepe
Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe İstanbul Başakşehir
Ibrahim Sehic BB Erzurumspor Konyaspor
Muhammet Taha Tepe Altınordu Trabzonspor
Rahmi Anıl Başaran Balıkesirspor Trabzonspor
Murat Akça Giresunspor Yeni Malatyaspor

Yurt dışından transferler

Süper Lig kulüplerinin yurt dışından transfer ettiği futbolcular şöyle:

Futbolcu Uyruk Son kulübü - ÜlkeTransfer olduğu kulüp
Davidson Pereira Brezilya Vitoria - Portekiz Alanyaspor
Berkan İsmail Kutlu Türk Sion - İsviçre Alanyaspor
Efkan Bekiroğlu Türk 1860 Münih - Almanya Alanyaspor
Zvonimir Kozulj Bosna Hersek Pogon Szczecin - Polonya Gaziantep FK
Aaron Salem Boupendza Gabon Bordeaux - Fransa Hatayspor
Ruben Ribeiro Portekiz Gil Vicente - Portekiz Hatayspor
Jorge Felix İspanya Piast Gliwice - Polonya Sivasspor
Max Gradel Fildişi Sahili Toulouse - Fransa Sivasspor
Stiven Plaza Ekvador Real Valladolid - İspanya Trabzonspor
Anders Trondsen Norveç Rosenborg - Norveç Trabzonspor
Marlon Rodriguez Brezilya Fluminense - Brezilya Trabzonspor
Jody Lukoki Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ludogorets - Bulgaristan Yeni Malatyaspor
Jetmir Topalli Kosova Balkani - Kosova Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:05

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada - Son Dakika Spor
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