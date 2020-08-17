Son dakika haber: Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada

Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarında önceliği yurt içinden futbolculara verdi.

Futbolda 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli olarak temmuz ayının sonlarında tamamlandı. Kısa bir süre izin yapan ekipler, yeni sezon antrenmanlarına başlarken, bir yandan da kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 41 futbolcuyu renklerine bağladı. Bu oyuncuların 28'i, Türkiye'de forma giyen isimler oldu. Kulüpler, 13 transferi de yurt dışından gerçekleştirdi.

İç piyasada en hareketli takım Fenerbahçe

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, transferin hızlı takımlarından oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Söz konusu transferlerin tamamını yurt içinden gerçekleştiren Fenerbahçe, Trabzon spor'dan Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'yi beşer transferle Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor izledi.

Transferde adı geçenler

Yurt içinden birçok futbolcunun adı transferde geçiyor.

Hızlı başlayan transfer sezonunda Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcuların takım değiştirmesi gündemde.

Sezonu 5. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların adı sıkça transfer haberlerinde yer alıyor.

Son 4 sezon Akdeniz temsilcisinde forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş ile sözleşme imzalarken, Papiss Cisse ve Welinton'un da siyah-beyazlı takıma yakın olduğu yazılıyor. Ayrıca Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker'in de adı, spor basınında sıkça Fenerbahçe'yle anılıyor.

Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir sezon geçiren Hes Kablo Kayserispor'da performansıyla dikkati çeken Bernard Mensah da transferin gözde isimlerinden oldu. Ganalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray yarışırken, siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Basında, Kasımpaşa'yla iyi bir sezon geçiren Mame Thiam ve Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın adı Fenerbahçe ile yazılıyor.

Altı kulüp yurt dışından oyuncu aldı

Süper Lig'de 6 kulüp, yurt dışından transfer gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, yurt dışından toplamda 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Öte yandan Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Norveçli oyuncu Omar, Yeni Malatyaspor da Brezilya ekibi Santos'tan Perulu futbolcu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına vardı.

Yurt içi transferler

Yeni sezon öncesinde takımların yurt içinden yaptığı transferler şöyle:

Futbolcu Son kulübü Transfer olduğu kulüp Ufuk Ceylan Yeni Malatyaspor Alanyaspor Fatih Aksoy Beşiktaş Alanyaspor Gökdeniz Bayrakdar Kocaelispor Antalyaspor Dever Orgill MKE Ankaragücü Antalyaspor Serdar Gürler Göztepe Antalyaspor Fabrice N'Sakala Alanyaspor Beşiktaş Arturo Mina Yeni Malatyaspor BB Erzurumspor Cenk Gönen Alanyaspor Denizlispor Filip Novak Trabzonspor Fenerbahçe Gökhan Gönül Beşiktaş Fenerbahçe Caner Erkin Beşiktaş Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş Sivasspor Fenerbahçe Barış Sungur 1928 Bucaspor Fenerbahçe İsmail Yüksek Gölcükspor Fenerbahçe Fatih Öztürk Kasımpaşa Galatasaray Emre Kılınç Sivasspor Galatasaray Oğulcan Çağlayan Çaykur Rizespor Galatasaray Arda Turan İstanbul Başakşehir Galatasaray Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor Gaziantep FK Enver Cenk Şahin Kayserispor Gaziantep FK Diego Angelo Antalyaspor Gençlerbirliği Kubilay Sönmez Hatayspor Göztepe Burak Süleyman Kocaelispor Göztepe Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe İstanbul Başakşehir Ibrahim Sehic BB Erzurumspor Konyaspor Muhammet Taha Tepe Altınordu Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran Balıkesirspor Trabzonspor Murat Akça Giresunspor Yeni Malatyaspor

Yurt dışından transferler

Süper Lig kulüplerinin yurt dışından transfer ettiği futbolcular şöyle: