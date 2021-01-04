Son dakika haber: Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:

Takımlar Harcama Limiti Yüzde 15 sapma Medipol Başakşehir 243.120.710 279.588.816 Trabzonspor 178.678.204 205.479.935 Beşiktaş 294.195.196 338.324.475 Demir Grup Sivasspor 198.222.737 227.956.148 Aytemiz Alanyaspor 97.799.097 112.468.961 Galatasaray 434.336.995 499.487.545 Fenerbahçe 356.433.786 409.898.854 Gaziantep FK 136.137.671 156.558.322 Fraport TAV Antalyaspor 101.713.928 116.971.017 Kasımpaşa 125.868.114 144.748.331 Göztepe 79.831.274 91.805.965 Gençlerbirliği 64.299.471 73.944.392 İttifak Holding Konyaspor 94.241.155 108.377.328 Yukatel Denizlispor 94.243.985 108.380.583 Çaykur Rizespor 152.137.575 174.958.211 Yeni Malatyaspor 92.275.743 106.117.104 Hes Kablo Kayserispor 60.427.441 69.491.557 MKE Ankaragücü 83.311.853 95.808.631 Atakaş Hatayspor 92.148.829 105.971.153 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 92.148.829 105.971.153 Fatih Karagümrük 92.148.829 105.971.153 Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı. Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.

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