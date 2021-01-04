Son dakika haber: Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

04.01.2021 16:55
Son dakika haber: Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:

Takımlar

Harcama Limiti

Yüzde 15 sapma

Medipol Başakşehir

243.120.710

279.588.816

Trabzonspor

178.678.204

205.479.935

Beşiktaş

294.195.196

338.324.475

Demir Grup Sivasspor198.222.737

227.956.148

Aytemiz Alanyaspor97.799.097

112.468.961

Galatasaray

434.336.995

499.487.545

Fenerbahçe

356.433.786

409.898.854

Gaziantep FK136.137.671

156.558.322

Fraport TAV Antalyaspor101.713.928

116.971.017

Kasımpaşa

125.868.114

144.748.331

Göztepe

79.831.274

91.805.965

Gençlerbirliği

64.299.471

73.944.392

İttifak Holding Konyaspor

94.241.155

108.377.328

Yukatel Denizlispor94.243.985

108.380.583

Çaykur Rizespor152.137.575

174.958.211

Yeni Malatyaspor92.275.743

106.117.104

Hes Kablo Kayserispor60.427.441

69.491.557

MKE Ankaragücü

83.311.853

95.808.631

Atakaş Hatayspor

92.148.829

105.971.153

Büyükşehir Belediye Erzurumspor92.148.829

105.971.153

Fatih Karagümrük

92.148.829

105.971.153

Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu - Son Dakika Spor


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