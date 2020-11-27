Son dakika haber: Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu

27.11.2020 14:32
Son dakika haber: Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobil içerisinde av tüfekleri ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobil içerisinde av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kuyulu köyünde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde ruhsatsız 5 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken av tüfeklerine de el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu

İl Jandarma Komutanlığı, Otomobil, Jandarma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu - Son Dakika


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