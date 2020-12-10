Son dakika haber... Şüpheli şahıslarda tabanca ve mermiler ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Şüpheli şahıslarda tabanca ve mermiler ele geçirildi
10.12.2020 13:40
Son dakika haber... Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 100 adet mermi ele geçirildi. Tabancalara ve mermilere el konulurken 3 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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