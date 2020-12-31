İzmir'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran kişi hakkında işlem yapıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran kişi hakkında adli işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, Mersinalanı Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, S.Ş'nin üzerinde 8 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi. S.Ş'nin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 9 av tüfeği fişeği, 27 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Zanlı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma ve kullanma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından adli işlem yapıldı.

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