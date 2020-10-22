Son dakika haber | Sürdürülebilir Gıda Zirvesi - Son Dakika

Son dakika haber | Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

22.10.2020 11:53
Son dakika haber | Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Üretim hacminin geliştirilmesi ve aracı kaynağının etkin kullanılması amacıyla tahıllar, bakliyat, yağlı tohum ve yem bitkileri gibi stratejik ekimler için devlet arazilerini aile çiftçilerine ücretsiz olarak tahsis etmeye başladık.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Üretim hacminin geliştirilmesi ve aracı kaynağının etkin kullanılması amacıyla tahıllar, bakliyat, yağlı tohum ve yem bitkileri gibi stratejik ekimler için devlet arazilerini aile çiftçilerine ücretsiz olarak tahsis etmeye başladık. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine, verimsizleşmesine tahammülümüz yoktur." dedi.

Tunç, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) iş birliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle online olarak gerçekleşen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, pandeminin tüm dünyaya gıda arzının önemini bir kez daha gösterdiğini, gıda konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşların iş modellerini gözden geçirdiğini söyledi.

Günümüz dünyasında 690 milyon insanın açlık çektiğini, 2 milyar insanın da yeterli gıdaya erişemediğini aktaran Tunç, "Tahminlere göre, pandeminin de etkisiyle açlık çeken insan sayısının daha da artması bekleniyor. Ancak biz ülke olarak insani sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Küresel açlıkla mücadeleye elimizden geldiği ölçüde katkı sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nün Dünya Gıda Programı'na verildiğini hatırlatan Tunç, bu durumun gıda güvenliğinin ne kadar hayati bir role sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Tunç, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilim insanlarının çalışmaları bize, artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için gıda üretimini mevcut miktara göre 2050 yılına kadar yüzde 60 oranında artırmak gerektiğini gösteriyor. Bu gereklilik üretim kapasitesinin artırılması sürecinde doğal kaynaklarımızın üzerindeki baskının daha da artmasına sebep olacaktır. Sonuç olarak, inovasyona daha fazla yatırım yapılması kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle üretim ve verimliliğin artırılması ihtiyacı ile çevre dostu yeni ve iyi uygulama tekniklerinin daha etkin kullanılması gerektiği karşımıza çıkıyor."

"Üretim potansiyeli yüksek ovaları koruma altına alıyoruz"

Mehmet Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmek için tarımda dijitalleşme ve inovasyonu öncelik olarak belirlediğini söyledi.

Bakanlığın oluşturduğu Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile gıda tedarik zincirinde sağlıklı bir döngü oluşturulacağını bildiren Tunç, "Tarımda tohumdan çatala kadar olan zincirin tamamının buluştuğu, bu sayede planlı üretimin teşvik edildiği bir pazar olan DİTAP sayesinde çiftçimizin alın teri ve binbir emekle ürettiği ürünler, değer fiyattan alıcılar ve üreticiler ile artık bu online platform üzerinde buluşabilecek. DİTAP'ın yaygın katılımla büyümesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak pandemi sürecinde sektör paydaşlarıyla pek çok defa bir araya gelerek hızlı aksiyon aldıklarını, bu sayede pandemide diğer ülkelerde görülen gıdaya erişim sıkıntısının yaşanmadığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde çiftçilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak, hasat edilen ürünlerle tarımsal ürünlerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak bakımından ülke olarak oldukça başarılı bir koordinasyon örneği sergiledik.

Üretim hacminin geliştirilmesi ve aracı kaynağının etkin kullanılması amacıyla tahıllar, bakliyat, yağlı tohum ve yem bitkileri gibi stratejik ekimler için devlet arazilerini aile çiftçilerine ücretsiz olarak tahsis etmeye başladık. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine, verimsizleşmesine tahammülümüz yoktur. Üretim potansiyeli yüksek ovaları koruma altına alıyoruz. "

Türkiye'de 4 bin endemik bitki var

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Türkiye'nin biyoçeşitlilikte dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğuna, Türkiye'nin 4 bini endemik, toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Bu biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek için iki tohum-yem bankası kurduklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendi nüfusuna ek olarak 4,5 milyon mülteciyi ve yılda ortalama 40 milyon turisti besleyen bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sadece gıda üretim miktarı değil, üretilen gıdanın güvenilirliği açısından da bize sorumluluklar yüklüyor. Bakanlık olarak son 2 yılda sahadaki 7 bini aşkın denetçimizle yaklaşık 3,5 milyon denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerin sonuçlarını halkımızla sık sık şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz."

Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini, bu rakamın üretilenin neredeyse beşte biri olduğunu bildiren Tunç, Bakanlığın ilgili paydaşlarla beraber, gıda israfını azaltmak için çalışmalar yaptığını, çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sürdürüldüğünü anlattı.

Türkiye, Bakan, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Sürdürülebilir Gıda Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

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