Son dakika haber | Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı

06.03.2022 20:07
Son dakika haber | Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberlerine göre Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Suriye'de Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse saldırı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Palmira yakınlarındaki bir çöl bölgesinde yerel saatle 13.30'da düzenlendiği aktarılarak, aralarında subayların da bulunduğu 13 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı ifade edildi. - ŞAM

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Saldırı, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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