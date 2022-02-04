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Son dakika haber | Suriye'de bombalı saldırıda 3 SMO askeri öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Suriye'de bombalı saldırıda 3 SMO askeri öldü

04.02.2022 00:03
Son dakika haber | Suriye'de bombalı saldırıda 3 SMO askeri öldü

Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı 3 asker hayatını kaybetti.

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı 3 asker hayatını kaybetti.

Halep kentinin doğusunda yer alan Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu'na bağlı 3 asker hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, SMO askerlerini taşıyan araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatıldığını belirterek, patlama sonrası araçta yangın çıktığını ifade etti. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi. - HALEP

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Suriye Milli Ordusu, Cerablus, Suriye, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Suriye'de bombalı saldırıda 3 SMO askeri öldü - Son Dakika


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