Üye Girişi
Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü

29.07.2021 18:26
Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü, System.String[]

Son dakika haberleri: Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin sabah saatlerinde şehir merkezindeki bir mahalleye yönelik kara operasyonu başlatması üzerine çatışmalar kırsal kesime sıçrarken, rejim güçlerinin Dera ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 15 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin sabah saatlerinde şehir merkezindeki bir mahalleye yönelik kara operasyonu başlatması üzerine çatışmalar kırsal kesime sıçrarken, rejim güçlerinin Dera ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 15 sivil yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yer alan Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için sabah erken saatlerde bölgeye kara operasyonu başlatan rejim güçleri ilerleme kaydedemedi.

Bölge halkı ile silahlı muhalif grupların direnişiyle karşılaşan rejim güçleri, yoğun çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.

Rejim güçlerinin mahalleye tank ve top atışlarıyla saldırması üzerine ise çatışmalar Dera'nın batı ve doğu kırsalına sıçradı.???????

Kırsal kesimdeki Deralı muhalif gruplar, rejime ait bazı kontrol noktaları ve askeri noktaları hedef aldı.

Kırsaldaki çatışmalar Sayda, Um el- Mayadin, Nasip, Yadude, Mizyrib, Um Meyzen, Neva, Tsil, Bekkar, Tafas, Nuayme, Casem, İnhıl, gibi bölgelerde yoğunlaşırken, kırsal kesimde rejime ait 12 kontrol noktası muhaliflerin eline geçti.

Bunun üzerine rejim güçleri söz konusu yerleşimleri havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Yerel güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ilk belirlemelere göre, Yadude'de bir anne ve 3 çocuğu dahil 6, Casem'de 2, İnhıl'da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 15 sivil yaşamını yitirdi.

Çatışmalar yer yer devam ediyor.

Bazı rejim unsurları esir alındı

Muhalif gruplar, batı kırsaldaki Yadude ve Mizyrib arasında yer alan rejimin askeri kışlasında yaşanan çatışmanın ardından bazı rejim unsurlarını esir aldı.

Bunun üzerine rejim güçlerinin Yadude beldesine roket saldırısı düzenlerken, bölgeye de askeri takviye gönderdiği öğrenildi.

Gerginlik ve abluka nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.

Pazartesi de Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında şehir merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlayan Esed rejimi, sabah saatlerinde mahalleye kara operasyonu başlatmıştı.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden bazı gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği bölgelerin bazılarında hafif silahlarla varlık gösteriyor.???????

Beşşar Esed, Mayadin, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici 23:49 Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek 23:13 İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor 22:41 Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu 22:06 İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi 21:41 Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız 21:23 Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız
Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar 20:10 Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı 19:30 Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor         
23:53
Galatasaray'dan 7. transfer! Berkan Kutlu, KAP'a bildirildi Galatasaray'dan 7. transfer! Berkan Kutlu, KAP'a bildirildi         
23:18
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor         
22:43
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı         
22:07
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı         
21:59
Amerikalı yıldız Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım Amerikalı yıldız Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım         
21:35
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor         
20:06
Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı         
19:01
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor         
18:38
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 01:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement