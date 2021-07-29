Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü - Son Dakika

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin sabah saatlerinde şehir merkezindeki bir mahalleye yönelik kara operasyonu başlatması üzerine çatışmalar kırsal kesime sıçrarken, rejim güçlerinin Dera ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 15 sivil yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yer alan Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için sabah erken saatlerde bölgeye kara operasyonu başlatan rejim güçleri ilerleme kaydedemedi.

Bölge halkı ile silahlı muhalif grupların direnişiyle karşılaşan rejim güçleri, yoğun çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.

Rejim güçlerinin mahalleye tank ve top atışlarıyla saldırması üzerine ise çatışmalar Dera'nın batı ve doğu kırsalına sıçradı.???????

Kırsal kesimdeki Deralı muhalif gruplar, rejime ait bazı kontrol noktaları ve askeri noktaları hedef aldı.

Kırsaldaki çatışmalar Sayda, Um el- Mayadin, Nasip, Yadude, Mizyrib, Um Meyzen, Neva, Tsil, Bekkar, Tafas, Nuayme, Casem, İnhıl, gibi bölgelerde yoğunlaşırken, kırsal kesimde rejime ait 12 kontrol noktası muhaliflerin eline geçti.

Bunun üzerine rejim güçleri söz konusu yerleşimleri havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Yerel güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ilk belirlemelere göre, Yadude'de bir anne ve 3 çocuğu dahil 6, Casem'de 2, İnhıl'da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 15 sivil yaşamını yitirdi.

Çatışmalar yer yer devam ediyor.

Bazı rejim unsurları esir alındı

Muhalif gruplar, batı kırsaldaki Yadude ve Mizyrib arasında yer alan rejimin askeri kışlasında yaşanan çatışmanın ardından bazı rejim unsurlarını esir aldı.

Bunun üzerine rejim güçlerinin Yadude beldesine roket saldırısı düzenlerken, bölgeye de askeri takviye gönderdiği öğrenildi.

Gerginlik ve abluka nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.

Pazartesi de Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında şehir merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlayan Esed rejimi, sabah saatlerinde mahalleye kara operasyonu başlatmıştı.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden bazı gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği bölgelerin bazılarında hafif silahlarla varlık gösteriyor.???????