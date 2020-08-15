Son dakika haber! Suriye'de yaşayan ikisi engelli 3 Türkmen kardeşten Türkiye'ye 'Yardım edin' çığlığı - Son Dakika

Son dakika haber! Suriye'de yaşayan ikisi engelli 3 Türkmen kardeşten Türkiye'ye 'Yardım edin' çığlığı

Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin Halep kentine bağlı Cekke köyünde yaşayan ikisi bedensel engelli 3 kardeş, küçük kardeşlerinin tedavisi için yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de bulunan annelerinin yanına gitmek için Türk yetkililerden yardım bekliyor.

Son dakika haber! Suriye'de yaşayan ikisi engelli 3 Türkmen kardeşten Türkiye'ye 'Yardım edin' çığlığı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cekke köyünde yaşayan ikisi bedensel engelli 3 kardeş, küçük kardeşlerinin tedavisi için yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de bulunan annelerinin yanına gitmek için Türk yetkililerden yardım bekliyor.

Suriye'nin Cekke köyünde yaşayan İbrahim Ömer, Şahin Ömer ve Hitem Ömer, yaklaşık 2 sene önce Gaziantep Cengiz Kökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşleri Muhammed Ömer ve ona refakat eden anneleri Meryem Ömer'in yanına gidebilmek için Türk yetkililere seslerini duyurmak istiyor. Çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan 3 kardeşten İbrahim Ömer ve Şahin Ömer bedensel engelli olmaları sebebiyle hareket dahi edemiyor. Onlara 13 yaşındaki kız kardeşleri Hitem Ömer bakıyor. Küçücük yaşına rağmen abilerine bakmak için elinden geleni yapan Hitem çoğu gece uykusuz kaldığı için abileri o uyusun diye kendileri uyumuyor. Tek başlarına yaşam mücadelesi veren 3 kardeşin tek isteği annelerine kavuşmak. Edinilen bilgiye göre ise kardeşlerin babaları olan Seyid Ömer'in kendilerini terk ettiğini ve başka bir kadınla evlenerek bir daha eve dönmediği öğrenildi.

"Çok zor durumdayız"

Kendilerine kız kardeşlerinden başka bakan kimsenin olmadığını ve yaşı küçük olduğu için çoğu zaman bakmakta zorlandığını belirten İbrahim Ömer, paylaştığı videoda "Türkmeniz. Ben ve kardeşlerim burada kaldık. Annemiz geçen sene kardeşimiz hasta olduğu için onunla birlikte Türkiye'ye gitti. Kardeşimin kalbinde su kesesi çıktı. Çobanbey Hastanesi Türkiye'ye sevk etti. Burada bize 13 yaşında ki kız kardeşimiz bakıyor. Başka bakan kimsemiz yok ve çok zor durumdayız. Anavatan Türkiye'ye bütün yetkililere sesleniyorum. Bizde Türkmeniz Allah rızası için sizlerden sadece Türkiye'ye geçirmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anavatanıma sesleniyorum, Allah rızası için bizi Türkiye'ye alın"

Bedensel engelli olmalarından sebep geceleri sağa sola dönemedikleri için uyuyamadıkları zamanlarda olduğunu kaydeden İbrahim Ömer, "Türkiye'ye geçip annemize kavuşmak istiyoruz. Annesiz 3 bayram geçti. Geceleri yattıktan sonra döndürenimiz olmuyor. Kız kardeşim 13 yaşında gece uykudan kalkmakta zorlanıyor. Geceleri sağımıza ya da solumuza dönemezsek rahat edemiyoruz. Bazı geceler ise uyuyamıyoruz. Allah rızası için Türkiye'den yetkililerden sadece Türkiye'ye geçme izni istiyoruz. Annem ve kardeşime geçici kimlik çıkartıldı. Kardeşimin tedavisi bitmediği için dönemezler. Onunda 2 hafta sonra röntgenini çekecekler. Kanında mikrop çıkmış. Kanını değiştirecekler ve 2 ameliyatı var. Dediğim gibi bize bakan yok. Anavatanıma sesleniyorum, Allah rızası için bizi Türkiye'ye alın" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türkiye, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:00

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Suriye'de yaşayan ikisi engelli 3 Türkmen kardeşten Türkiye'ye 'Yardım edin' çığlığı - Son Dakika
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