Son dakika haber: Suriye Milli Ordusu Azez'de ele geçirdiği bomba yüklü aracı imha etti - Son Dakika

Son dakika haber: Suriye Milli Ordusu Azez'de ele geçirdiği bomba yüklü aracı imha etti
04.12.2020 00:01
Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ele geçirdiği bomba yüklü aracı kontrollü şekilde imha etti.
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ele geçirdiği bomba yüklü aracı kontrollü şekilde imha etti.
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinin doğu girişinin yakınında bir bomba yüklü araç, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından ele geçirildi. El geçirilen bomba yüklü araç daha sonra kontrollü şekilde imha edildi. SMO'ya bağlı ekipler, Azez'de bombalı aracı park eden 2 kişiyi tutukladığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - AZEZ
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