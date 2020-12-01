Son dakika haber! Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri'den, Kovid-19 salgınının yardım ihtiyacını artırdığı vurgusu - Son Dakika

Son dakika haber! Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri'den, Kovid-19 salgınının yardım ihtiyacını artırdığı vurgusu

01.12.2020 20:41
Son dakika haber! Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri'den, Kovid-19 salgınının yardım ihtiyacını artırdığı vurgusu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının insani yardıma ihtiyacı artırdığını, daha fazla izolasyon merkezi, çadır, sağlık ve hijyen malzemesine gereksinim duyulduğunu belirtti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının insani yardıma ihtiyacı artırdığını, daha fazla izolasyon merkezi, çadır, sağlık ve hijyen malzemesine gereksinim duyulduğunu belirtti.

"Pandemi Sonrası Dünya'da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü gerçekleştirilen TRT World Forum 2020'de "Savaş ve Hastalık: Yemen ve Suriye'de Kovid-19 ile yaşamak" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Hariri, Esed rejiminin Suriye halkına savaş açmasıyla birlikte ülkenin sağlık altyapısının büyük yıkıma uğradığını söyledi.

Hariri, zorunlu göç ve demografik değişimin çok sayıda sağlık çalışanını da ülke dışına çıkardığını belirtti.

Suriye Geçici Hükümeti'nin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakalarının son haftalarda artışa geçtiği uyarısını yapan Hariri, bugüne kadar bölgede toplam 16 bin Kovid-19 vakasının kayıtlara geçtiğini, virüse bağlı can kaybı sayılarının da 166'ya ulaştığını ifade etti.

Suriye Geçici Hükümeti'nin salgının yayılmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade eden Hariri, insanların zorlu çalışma koşulları altında kurallara uymakta zorluk çektiğini vurguladı.

Salgınla mücadele etmek için ülke içindeki kamplara daha fazla izolasyon merkezi inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Nasır el-Hariri, çadır, sağlık ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının arttığını ve acilen temin edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İdlib ve İdlib kent kırsalına da yardım ihtiyacının arttığını vurgulayan Hariri, özellikle soğuk kış şartlarında sığınmacı kamplarında kalan vatandaşların durumuna kalıcı geçim kaynakları temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Hariri, Suriye'deki krize siyasi çözümün bulunmasının ve barışçıl geçiş sürecinin başlatılmasının, ülke için tek kalıcı çözüm olduğunu yineledi.

Yemen'de nüfusun %70'i içilebilir suya erişemiyor

Panelde, Yemen'de Kovid-19 salgınının durumunu değerlendiren araştırmacı Nedva el Devsari, Yemenli nüfusun yüzde 70'inin temiz sudan mahrum olduğunu ve hijyen koşullarını sağlamakta zorluk çektiğini belirtti.

Ülkedeki iç savaşta sağlık altyapısının büyük oranda hasar gördüğünü belirten Devsari, sağlık çalışanlarının yıllardır ücretsiz çalıştığını söyledi.

Yemenli nüfusun yüzde 65'inin sağlık hizmetine erişemediğine dikkati çeken Devsari, salgının birçok kişiyi işsiz bırakarak, savaş yorgunu ülkede yaşam koşullarını ciddi derecede sekteye uğrattığını ifade etti.

Devrimci, Suriye, Savaş, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri'den, Kovid-19 salgınının yardım ihtiyacını artırdığı vurgusu - Son Dakika


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