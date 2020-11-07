Son dakika haber... Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kırsalındaki kamplar bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı düzenek infilak ettirildi.
Saldırı sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Azez ilçesinin güneybatısındaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.
- Kaynak: AA
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