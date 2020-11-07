Son dakika haber... Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika

Azez ilçesinin güneybatısındaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kilis 'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kırsalındaki kamplar bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Suriye 'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var