Son dakika haber | Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

23.10.2022 11:12
Son dakika haber | Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4'ü sözde yönetici 9 teröristin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4'ü sözde yönetici 9 teröristin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinasyonunda, Suriye Görev Gücü El Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarının istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ'ın Suriye'deki sözde eylem birimlerince örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı (EYP), suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda El Bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içinde oldukları belirlendi.

Bu kapsamda Suriye'nin El Bab bölgesinde dün icra edilen operasyonlarda örgütün suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye/Şam/Maddava bölgesi sözde örgüt "Şer-i Emir"i "Abu Mushap" kod adlı teröristin yardımcısı ile 2 lojistik sorumlusu ve mali işler sorumlusunun da aralarında olduğu 9 terörist gözaltına alındı.

Sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklanan teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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