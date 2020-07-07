Son dakika haber! Suriye sınırına askeri sevkiyatGelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de... - Son Dakika

Son dakika haber! Suriye sınırına askeri sevkiyatGelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de...

Son dakika haberlerine göre Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor
Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan arazözlere su takviyesi yapmak için beton mikserleri de kullanılıyor. Ormanlık alanda yanmış arı kovanları da görüldü.
'MAHSÜLLERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Yangında mahsulleri kurtarmak için tarladaki çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Cavit Aktaş, "Bacanağıma ait yaklaşık 100 dönüm tarla yandı. Topladığımız ürünleri de kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 00:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Suriye sınırına askeri sevkiyatGelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de... - Son Dakika
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